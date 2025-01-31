Погибли три супружеские пары, дети в коме. Все о последствиях атаки на Сумы (фото, видео)

Частично восстановлено электроснабжение двух подъездов

В Сумах продолжаются спасательные работы и разбор завалов. В результате российского удара по многоэтажке погибли 9 человек.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь. По его словам, пострадали 15 человек, среди которых 8-летняя девочка.

Кобраз добавил, что уже возобновлено электроснабжение в 1 и 2 подъезда дома по ул. Героев Крут, 68А.

По словам корреспондентки "Мы-Украина" Олеси Боровик, жителей дома, чьи квартиры уцелели, пускают в квартиры постепенно и под присмотром спасателей. Пока известно, что российский "Шахед" полностью разрушил 9 квартир — их жители погибли. Речь идет о трех супругах.

"О состоянии пострадавших — их количество увеличилось до 15. В тяжелом состоянии находятся дети — 8-летняя Варя и 17-летний Денис. Врачи ввели их в искусственную ком, чтобы сохранить им жизнь, прогнозов пока не дают. Из-под завалов вчера вечером достали тело матери девочки Вари. Также пострадал ее дедушка — он в больнице с переломами ног", — сказала корреспондент.

В сети также показали видео разрушения многоэтажки, на кадрах видны уничтоженые квартиры, разбитые окна и следы от пожара.

Что известно об ударе армии РФ

Российские оккупанты во время атаки на Украину в ночь с 29 на 30 января ударными беспилотниками попали в жилую многоэтажку в Сумах. В результате попадания дом сильно поврежден, есть ранены. Предварительно разрушены девять квартир и 12 балконов.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве раздались взрывы. Россияне атаковали столицу "шахедами".