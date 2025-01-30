В Сумах "шахед" ударил по жилой многоэтажке: есть раненые и разрушения (видео)

Информация о погибших, к счастью, не подтвердилась, раненых госпитализировали

Российские оккупанты во время атаки Украины в ночь с 29 на 30 января ударными беспилотниками попали в жилую многоэтажку в Сумах. В результате попадания дом получил повреждения, ранены, предварительная информация о наличии погибших не подтвердилась.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь. По его словам, беспилотник ударил по жилой многоэтажке.

"И снова прилет. Прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломаны стены, женщина кричит: "Помогите". Скорая на месте. Также ГСЧС работают. Дальнейшую информацию предоставим", — написал он.

Сумской городской совет по состоянию на два часа ночи 30 января подтвердил, что известно о четырех пострадавших от атаки оккупантов. Среди них 7-летний ребенок и 18-летний молодой человек в тяжелом состоянии. Информация о погибших, к счастью, не подтвердилась, раненых госпитализировали.

Напомним, в ночь на 26 января россияне атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов раздались взрывы, в том числе и в Харькове, где в результате обстрела был поврежден дом.

В понедельник, 27 января, российские оккупанты также запустили по Украине беспилотники. Российское оружие летало на Западе Украины, а также в других городах, есть попадание в многоэтажку в Днепре.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и ранним утром в среду, 29 января, россияне снова атаковали Украину беспилотниками. В Киеве работала противовоздушная оборона, обломки вражеского БПЛА упали возле станции метро в Дарницком районе столицы.