В Сумах "шахед" вдарив по житловій багатоповерхівці: є поранені та руйнування (відео)

Інформація щодо загиблих, на щастя, не підтвердилася, поранених ушпиталили

Російські окупанти під час атаки України в ніч з 29 на 30 січня ударними безпілотниками влучили у житлову багатоповерхівку в Сумах. Внаслідок влучання будинок отримав пошкодження, є поранені, попередня інформація щодо наявності загиблих не підтвердилася.

Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови Сум, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар. За його словами, безпілотник ударив по житловій багатоповерхівці.

"І знову приліт. Приліт "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламано стіни, жінка кричить: "Допоможіть". Швидка на місці. Також ДСНС працюють. Подальшу інформацію надамо", – написав він.

Сумська міська рада станом на другу годину ночі 30 січня підтвердила, що відомо про чотирьох постраждалих від атаки окупантів. Серед них 7-річна дитина та 18-річний юнак у важкому стані. Інформація щодо загиблих, на щастя, не підтвердилася, поранених ушпиталили.

Нагадаємо, у ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, у тому числі й у Харкові, де внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок.

У понеділок, 27 січня, російські окупанти також запустили по Україні безпілотники. Російська зброя літала на Заході України, а також в інших містах, є влучання у багатоповерхівку в Дніпрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі та рано вранці в середу, 29 січня, росіяни знову атакували Україну безпілотниками. У Києві працювала протиповітряна оборона, уламки ворожого БПЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці.