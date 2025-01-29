На Одещині пролунали вибухи, без пожежі не обійшлося (відео)

Тривога тривала понад дві години

Росіяни другу ніч поспіль у середу, 29 січня, атакували Одещину безпілотниками. Після атаки зайнялася пожежа у місті Кілія.

О 2:44 Повітряні сили попередили про російські безпілотники на Одещині, які рухалися в напрямку Кілійського/Ізмаїльського районів. Моніторінгові канали близько третьої години повідомили, що з боку моря прилетіло до 10 дронів. Повітряну тривогу в області було оголошено з 1:25 до 4:03.

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Жителів Кілії, Вилкова, Ізмаїла та прилеглих населених пунктів закликали перебувати в укритті. Після атаки в місті Кілія виникла заграва.

Варто зазначити, що ворог другу ніч поспіль інтенсивно атакує Одещину. У вівторок, 28 січня, безпілотники пошкодили одну зі шкіл Одеси. Вогонь також знищив понад десяток авто. Було пошкоджено скління в 3-х 9-поверхових житлових будинках. За ще однією адресою пошкоджено квартири на 18 поверсі 20-поверхівки. Постраждало четверо людей, серед яких 91-річний чоловік, якого госпіталізували. Інші постраждалі отримали допомогу на місці.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 28 січня, росіяни атакували також Чернігів, в місті пролунав вибух. Уламками дрона було частково зруйновано два приватних будинки.