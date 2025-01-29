Війна — день 1071: росіяни тиснуть під Покровськом і стрімко втрачають бойову техніку

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують намагатися продавити українську оборону на Покровському напрямку, де лише минулої доби пройшло 75 бойових зіткнень зі 174 по всій лінії фронту. Темпи наступу залишаються дуже високими, через що росіяни зазнають величезних втрат у техніці. Вони вже витратили більше половини своїх запасів техніки, яка в них залишалася з радянських часів. Водночас в Україні кажуть, що чекати кінця війни найближчими місяцями не варто, те саме випливає і з недавніх заяв Володимира Путіна.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У російській Нижньогородській області дрони підпалили черговий нафтозавод. Цього разу йдеться про НПЗ "Лукойл — Нижегороднафтооргсинтез"

00:00 У західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що США передадуть Україні близько 90 ракет до систем Patriot зі складів Ізраїлю.

Ситуацією в Україні 26 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1068: загарбники концентрують сили під Покровськом, але тиснуть і на інших напрямках

Про новини та події 27 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1069: у росіян успіхи у Великій Новосілці, а під Покровськом запеклі бої

Про те, що відбувалося 28 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1070: окупанти тиснуть під Покровськом, а війська КНДР відступають для перегрупування