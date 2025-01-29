Война — день 1071: россияне давят под Покровском и стремительно теряют боевую технику

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают пытаться продавить украинскую оборону на Покровском направлении, где лишь за прошедшие сутки прошло 75 боевых столкновений из 174 по всей линии фронта. Темпы наступления остаются очень высокими, из-за чего россияне несут огромные потери в технике. Они уже израсходовали больше половины своих запасов техники, которая у них оставалась с советских времен. В то же время в Украине говорят, что ждать конца войны в ближайшие месяцы не стоит, то же самое следует и из недавних заявлений Владимира Путина.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 Из-за дронов в Санкт-Петербурге объявляли план "Ковер". В аэропорту "Пулково" задерживались рейсы

1:00 В российской Нижегородской области дроны подожгли очередной нефтезавод. На этот раз речь идет о НПЗ "Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез"

00:00 В западных СМИ появилась информация о том, что США передадут Украине около 90 ракет к системам Patriot со складов в Израиле.

Ситуацией в Украине 26 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1068: захватчики концентрируют силы под Покровском, но давят и на других направлениях

О новостях и событиях 27 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1069: у россиян успехи в Великой Новоселке, а под Покровском ожесточенные бои

О том, что происходило 28 января, читайте в трансляции: Война — день 1070: оккупанты давят под Покровском, а войска КНДР отступают для перегруппировки