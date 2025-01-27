Война — день 1069: у россиян успехи в Великой Новоселке, а под Покровском ожесточенные бои
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Оперативно о главном за сутки
Продвижение российских оккупантов на востоке продолжается. По данным аналитиков, им удалось захватить населенный пункт Времевка, а в соседней Великой Новоселке под контролем ВСУ остается пара улиц. Всего же на фронте за сутки произошло 153 боевых столкновения, из них 70 на Покровском направлении, которое является для захватчиков приоритетным. В западных СМИ опять появились сообщения о неком мирном плане Дональда Трампа, который якобы должен закончить войну за 100 дней, однако в украинском руководстве говорят, что он не имеет отношения к реальности.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 В Днепре был слышен взрыв, предварительно ПВО сбила вражеский беспилотник. Тем временем украинские БПЛА традиционно ночью посетили Россию, под ударом оказались нефтяные мощности россиян в Тверской области.
00:00 Россияне опять устроили ночные запуски "шахедов". При этом сообщалось о пролете ракеты в сторону Днепра, в сети сообщают, что в области был прилет.
О новостях и событиях 24 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1066: россияне окружают Великую Новоселку, а Украина уже готова к переговорам
О том, что происходило 25 января, читайте в трансляции: Война – день 1067: слухи о прекращении помощи США и визит Санду в Украину
Ситуацией в Украине 26 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1068: захватчики концентрируют силы под Покровском, но давят и на других направлениях