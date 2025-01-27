Война — день 1069: у россиян успехи в Великой Новоселке, а под Покровском ожесточенные бои

Оперативно о главном за сутки

Продвижение российских оккупантов на востоке продолжается. По данным аналитиков, им удалось захватить населенный пункт Времевка, а в соседней Великой Новоселке под контролем ВСУ остается пара улиц. Всего же на фронте за сутки произошло 153 боевых столкновения, из них 70 на Покровском направлении, которое является для захватчиков приоритетным. В западных СМИ опять появились сообщения о неком мирном плане Дональда Трампа, который якобы должен закончить войну за 100 дней, однако в украинском руководстве говорят, что он не имеет отношения к реальности.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Днепре был слышен взрыв, предварительно ПВО сбила вражеский беспилотник. Тем временем украинские БПЛА традиционно ночью посетили Россию, под ударом оказались нефтяные мощности россиян в Тверской области.

00:00 Россияне опять устроили ночные запуски "шахедов". При этом сообщалось о пролете ракеты в сторону Днепра, в сети сообщают, что в области был прилет.

О новостях и событиях 24 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1066: россияне окружают Великую Новоселку, а Украина уже готова к переговорам

О том, что происходило 25 января, читайте в трансляции: Война – день 1067: слухи о прекращении помощи США и визит Санду в Украину

Ситуацией в Украине 26 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1068: захватчики концентрируют силы под Покровском, но давят и на других направлениях