Війна — день 1069: у росіян успіхи у Великій Новосілці, а під Покровськом запеклі бої

Оперативно про головне за добу

Просування російських окупантів на сході продовжується. За даними аналітиків, їм вдалося захопити населений пункт Времівка, а в сусідній Великій Новосілці під контролем ЗСУ залишається пара вулиць. Усього ж на фронті за добу сталося 153 бойові зіткнення, з них 70 на Покровському напрямі, який є для загарбників пріоритетним. У західних ЗМІ знову з’явилися повідомлення про певний мирний план Дональда Трампа, який нібито має закінчити війну за 100 днів, проте в українському керівництві кажуть, що він не має відношення до реальності.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Дніпрі було чутно вибух, попередньо ППО збила ворожий безпілотник. Тим часом українські БПЛА традиційно вночі завітали до Росії, під ударом опинилися нафтові потужності росіян у Тверській області.

00:00 Росіяни знову влаштували нічні запуски "шахедів". При цьому повідомлялося про проліт ракети у бік Дніпра, у мережі повідомляють, що в області був приліт.

Про новини та події 24 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1066: росіяни оточують Велику Новосілку, а Україна вже готова до переговорів

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1067: чутки про припинення допомоги США та візит Санду до України

Ситуацією в Україні 26 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1068: загарбники концентрують сили під Покровськом, але тиснуть і на інших напрямках