Війна — день 1066: росіяни оточують Велику Новосілку, а Україна вже готова до перемовин

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують активно тиснути на напрямках у Донецькій області. Зокрема, ситуація навколо Великої Новосілки, за даними аналітиків, стає все гіршою — населений пункт вже в оперативному оточенні. Також мають успіхи окупанти і біля Покровська. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже готова до перемовин щодо завершення війни, залишилось слово за Росією. Також він хоче використати свій козир проти РФ і вплинути на ціни на нафту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

03:00 В Україні російські безпілотники атакували Київ та Київську область, у н/п Глеваха безпілотник влучив у багатоповерхівку. На території Росії тим часом триває вечірка: українські дрони масштабно вдарили по Енгельсу в Саратовській області та по авіабазі "Енгельс-2", навідалися у Московську область, влучили у завод "Кремній Ел" в Брянську та летять кошмарити Казань.

01:00 У Рязані відкрився "портал до Пекла" після удару українських безпілотників по НПЗ компанії "РНПК". На об'єкті почалася масштабна пожежа, потушити яку буде дуже важко.

00:00 У зведенні за минулу добу Генштаб повідомляв, що ворог атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, одне боєзіткнення триває досі.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

Новапавлівській напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 21 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1063: світ завмер в очікуванні рішень Трампа, а в Росії горять нафтобази

Про те, що відбувалося 22 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1064: окупанти наближаються до Дніпропетровської області та обстріляли Миколаїв

Ситуацією в Україні 23 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1065: росіяни вдарили по Запоріжжю, а КНДР готує до відправки нову партію солдатів