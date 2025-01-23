Війна — день 1065: росіяни обстрілюють Україну, а КНДР готує до відправки нову партію солдатів

Оперативно про головне за добу

Протягом попередньої доби на полі бою сталося 103 бойові зіткнення, що суттєво нижче за середній показник за попередні кілька тижнів. Однак це не означає, що бої на фронті стали менш запеклими. 55 бойових зіткнень сталися на Покровському напрямі, яке уже тривалий час залишається місцем концентрації основних російських зусиль. Однак навіть попри чисельну перевагу, українські військові місцями досягають успіхів над загарбниками. Лінія фронту також наближаються до Дніпропетровської області, що, як вважають експерти, неодмінно буде використано з пропагандистською метою. При цьому на Заході помітили ознаки підготовки нової групи північнокорейських солдатів на допомогу росіянам.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Миколаєві пролунав вибух, на тлі цього в частині України оголосили повітряну тривогу через наліт БПЛА

Про новини та події 20 січня "Телеграф" розповідав тут:Війна — день 1062: росіяни тиснуть під Покровськом, але зазнають значних втрат

Про те, що відбувалося 21 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1063: світ завмер в очікуванні рішень Трампа, а в Росії горять нафтобази

Ситуацією в Україні 22 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1064: окупанти наближаються до Дніпропетровської області та обстріляли Миколаїв