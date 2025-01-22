До кордону з Дніпропетровщиною лишилося зовсім трохи. Що відбувається на Покровському напрямку (карта)

Минулої доби наші захисники зупинили там 61 штурм росіян

Збройні Сили України відкинули росіян у двох місцях на Покровському напрямку, проте ситуація там залишається дуже важкою. Окупанти наближаються до адмінмежі з Дніпропетровською областю.

Оглядач "Дзеркала тижня" Віталій Кононученко в ефірі "Радіо Донбас Реалії" зазначив, що основна причина, чому не вдається утримати правий фланг Покровська, – брак піхоти. Він процитував слова військового ЗСУ з Покровського напрямку, що "До дороги "Покровськ – Дніпро" росіянам залишилося кілька посадок та кілька полів".

За словами Кононученка, головна увага Сил оборони має бути зосереджена на ділянці Удачного, Котліного та Новоєлизаветівки. Адже там вирішується доля всього фронту. А від успіхів сил РФ на цій ділянці фактично залежатиме позиція України на майбутніх переговорах та здатність ЗСУ вести оборону.

"Зайти до Дніпропетровської області – це не тільки тактична мета, а й пропагандистська: вони покажуть, що ось, дивіться, ми в новій області України, тепер ведіть з нами переговори", — зазначив оглядач.

Тим часом росіяни не лише тиснуть на фронті в районі Покровська, але й б'ють по самому місту, де ще залишаються цивільні. Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, 21 січня у Покровську одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Пошкоджено три будинки.

Генеральний штаб ЗСУ своєму зведенні станом на 8 годину ранку 22 січня, повідомив, що протягом минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм росіян. Окупанти проривалися у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Петропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне.

Як повідомляв "Телеграф", голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко також попередив, що невдовзі росіяни можуть вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Однак це буде символічним успіхом, а не практичним.