Навіть, якщо всі союзники будуть "за": Зеленський розповів, чи визнає Україна окуповані території російськими

Перед мешканцем Кремля зараз стоїть величезна проблема – він не розуміє, як вийти з війни, до якої вліз

Україна ніколи не визнає окуповані українські території російськими, навіть якщо цього будуть вимагати усі українські "партнери". Для Києва не буде прийнятною будь-яка угода, за якою буде визнано право російського режиму на окуповані території на сході України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради. Він зазначив, що українська влада не має права відмовлятися від територій, за які гинули українці, але зараз треба працювати над припиненням гарячої стадії війни.

Зеленський додав, що перед мешканцем Кремля Володимиром Путіним зараз стоїть величезна проблема – він вляпався у цю війну, але зараз сам не розуміє, як з неї вийти. Саме тому США та Європа повинні вчинити максимальний тиск на російського правителя. Зеленський застеріг західні країни від того, щоб починати перемовини з питань, чого хоче і що пропонує Путін.

"Путіна не можна суб'єктивізувати в цій історії. Він порушив все, він винен. Він повинен знати, що він порушив, помилився тощо. Але просто так його не зупиниш. І вже говорити з позиції сили. Якщо починати говорити з ним на рівних, то це програш для України", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Тим часом понеділок, 20 січня, під час привітання Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду глава Кремля заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. При цьому він повторив, що Москва прагне "довгострокового миру", а не "короткочасного припинення вогню", і додав, що він "боротиметься за інтереси Росії". Тим самим він фактично виключає будь-які компроміси.