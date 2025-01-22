Даже если все союзники будут "за": Зеленский рассказал, признает ли Украина оккупированные территории российскими

Перед жителем Кремля сейчас стоит огромная проблема – он не понимает, как выйти из войны, в которую влез

Украина никогда не признает оккупированные украинские территории российскими, даже если этого потребуют все украинские "партнеры". Для Киева не будет приемлемым какое-либо соглашение, согласно которому будет признано право российского режима на оккупированные территории на востоке Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета. Он отметил, что украинские власти не имеют права отказываться от территорий, за которые погибали украинцы, но сейчас нужно работать над прекращением горячей стадии войны.

Зеленский добавил, что перед жителем Кремля Владимиром Путиным сейчас стоит огромная проблема – он вляпался в эту войну, но сейчас сам не понимает, как из нее выйти. Именно поэтому США и Европа должны оказать максимальное давление на российского правителя. Зеленский предостерег западные страны от того, чтобы начинать переговоры с вопросов, чего хочет и что предлагает Путин.

"Путина нельзя субъективизировать в этой истории. Он нарушил все, он виноват. Он должен знать, что он нарушил, ошибся и т.д. Но просто так его не остановишь. И уж говорить с позиции силы. Если начинать говорить с ним на равных, это проигрыш для Украины", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Между тем, понедельник, 20 января, во время поздравления Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность глава Кремля заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. При этом он повторил, что Москва стремится к "долгосрочному миру", а не к "кратковременному прекращению огня", и добавил, что он "будет бороться за интересы России". Тем самым он фактически исключает какие-либо компромиссы.