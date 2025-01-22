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Масштабні пожежі та евакуація. Як Миколаїв пережив удар дронами (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Наслідки обстрілу міста
Наслідки обстрілу міста. Фото Колаж "Телеграфа"

На місці розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги

Пізно ввечері у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв безпілотниками. Постраждала багатоповерхівка, в місті спалахнули пожежі.

Як повідомили у ДСНС, через ворожу атаку в місті частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. У квартирі на шостому поверсі виникла пожежа, яка охопила 100 кв.м. Її ліквідували рятувальники. З будинку було евакуйовано 200 людей, зараз всі вже повернулися у свої оселі. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено віконне скління в чотирьох багатоквартирних та одному приватному житловому будинку.

Також на площі 1 тис. кв.м спалахнув очерет, його вже загасили. У човниковому кооперативі було пошкоджено двері та вікна. Постраждав також приватний будинок, адмінбудівлі, знищено автівку.

Рятувальники уточнили інформацію щодо постраждалих. Їх двоє — 74-річну жінку було госпіталізовано, а чоловік з гострою реакцією на стрес отримав допомогу на місці. Фото наслідків атаки публікує також Telegram-канал "Суспільне Миколаїв".

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на суботу, 18 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі було поранено 10 людей.

Теги:
#Миколаїв #Війна #Атака #Безпілотники