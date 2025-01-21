Росіяни вдарили по Миколаєву дронами: у місті пожежі
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Повідомляється про пошкодження об’єкта інфраструктури
У Миколаєві росіяни вдарили безпілотником по багатоповерхівці. Через це у місті почалася пожежа.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, по місту вдарили одразу кількома дронами.
"Росіяни атакували місто Миколаїв 7ма "шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі", — написав він у своєму telegram-каналі.
За його словами, усі профільні служби вже працюють на місцях події. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих.
Відбій тривоги Миколаївській області дали приблизно о 23:10.
Нагадаємо, що в ніч на суботу, 18 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі поранено 10 людей.
Як повідомляв "Телеграф", близько полудня у п’ятницю, 17 січня, під час повітряної тривоги пролунав вибух у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загинуло четверо людей, також є багато поранених.