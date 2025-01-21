Россияне ударили по Николаеву дронами: в городе пожары

Сообщается о повреждении объекта инфраструктуры

В Николаеве россияне ударили беспилотником по многоэтажке. Из-за этого в городе начался пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, по городу ударили сразу несколькими дронами.

"Россияне атаковали город Николаев 7ма "шахедами". Есть повреждения многоквартирных домов, возникли пожары", — написал он в своем telegram-канале.

По его словам, все профильные службы уже работают на местах происшествия. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Также сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры.

Отбой тревоги для Николаевской области дали примерно в 23:10.

Напомним, что в ночь на субботу, 18 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, а ранним утром — баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье ранены 10 человек.

Как сообщал "Телеграф", около полудня в пятницу, 17 января, во время воздушной тревоги раздался взрыв в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Погибли четыре человека, также есть много раненых.