Россияне атаковали Украину баллистикой. Где прогремели взрывы (обновлено)

Во время тревог украинцев призывают находиться в безопасных местах

В ночь на субботу, 18 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, а рано утром баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине.

О взрывах в Запорожье в 6:00 сообщил корреспондент "Телеграфа". Также мониторинговые паблики пишут о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. В Воздушных Силах Украины предупредили об угрозе применения россиянами баллистических ракет для областей, где объявлена воздушная тревога. Работали Силы противовоздушной обороны.

Обновлено 6:31 Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, есть раненые.

По состоянию на 6:10 карта воздушных тревог выглядела так:

Напомним, незадолго до 6 часов утра несколько громких взрывов раздалось в Киеве. Предварительно, россияне атаковали столицу баллистическими ракетами неизвестного типа, работала ПВО. В результате атаки в Шевченковском районе произошло возгорание. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по оперативным данным в Шевченковском районе в результате вражеской атаки есть погибший.

Как сообщал "Телеграф", около полудня в пятницу, 17 января, во время воздушной тревоги раздался взрыв в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Погибли четыре человека, также есть много раненых.