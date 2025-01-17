Двойная трагедия семьи: в Кривом Роге погибли бабушка с внуком, тетя в критическом состоянии

В результате атаки погибли 4 человека

В Кривом Роге в результате российского ракетного удара погибли четыре человека, среди которых 20-летний студент, его бабушка и учительница музыки. Семь человек получили ранения разной степени тяжести, есть среди раненых и тяжелые.

СМИ сообщили имена жертв российского террора. Это студент педагогического университета Алексей Акименко, находившийся в момент атаки у собственного подъезда.

Алексей Акименко

После первого взрыва юноша побежал проверить состояние своей тети, которая работает в учебном заведении. Парень нашел ее невредимой, после чего они вместе направились домой.

Навстречу им вышла бабушка Алена Алексеевна, бывшая работница третьей больницы. В этот момент раздался второй взрыв, в результате которого погибли Алексей и его 61-летняя бабушка. Тетя парня получила тяжелые ранения, врачи борются за ее жизнь.

Одногруппники пытались дозвониться Алексею после атаки, однако он уже не ответил на звонки.

Среди жертв также 45-летняя Оксана, учительница музыкального искусства одной из криворожских гимназий. Женщина находилась в автомобиле, когда его поразили обломки. Рядом был ее муж Игорь, он успел среагировать на опасность. "Телеграф" рассказывал, что для Игоря это уже вторая потеря – раньше во время оккупации он похоронил свою первую жену.