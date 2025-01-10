В Киеве гремели взрывы: обломки БПЛА попали в многоэтажку

При этом тревогу в Киеве объявили около двух часов ночи из-за налета враждебных БПЛА

Киев в ночь на 10 января в очередной раз находился под атакой российских ударных беспилотников. Противовоздушная оборона отразила атаку врага, в одном из районов города обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе, пострадавших нет.

"В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку. Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы", – написал он.

При этом тревогу в Киеве объявили около двух часов ночи из-за налета вражеских БПЛА. Россияне в очередной раз пытались кошмарить столицу, но в очередной раз все беспилотники были уничтожены силами ПВО.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что россияне атаковали Запорожье, над городом слышали взрывы. Сначала сообщалось о десятках раненых и погибшего, но впоследствии количество жертв и пострадавших резко возросло. Оккупанты ударили КАБом по людному месту.

В Кривом Роге 9 января прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные Силы ВСУ предварительно сообщали о ракетной угрозе и приближении скоростных целей к городу. Позже стало известно, что ПВО сбила три крылатых ракеты "Искандер-К".