В Кривом Роге раздалось несколько взрывов: люди могли не успеть до укрытий
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Над городом виден дым
В Кривом Роге 9 января прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные Силы ВСУ предварительно сообщали о ракетной угрозе и приближении скоростных целей к городу.
По данным Воздушных Сил, в 14:05 была объявлена воздушная тревога и предупреждение о ракетной опасности в нескольких областях Украины. Через минуту военные сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога.
Сразу после этого в городе сообщили по меньшей мере о двух взрывах. Вероятно, ракеты сбили. Вскоре над городом заметили разведывательный дрон, а затем зафиксировали еще один взрыв.
С момента объявления тревоги до первых взрывов прошло всего несколько минут. Вероятно, не все могли успеть добежать до укрытия. Очевидцы сообщают также о дыме над городом.
Пока неизвестно, есть ли в результате атаки раненые или разрушения. Местные власти пока не дали комментариев по этому поводу.
Паблик "Николаевский Ваньок" пишет, что Россия атаковала Кривой Рог авиационными ракетами, двигавшимися с Херсонщины. По предварительной информации, их сбили.
Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что россияне атаковали Запорожье, над городом слышали взрывы. Впоследствии количество жертв и пострадавших резко возросло.