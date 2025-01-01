В нескольких городах РФ раздались взрывы: могло прилететь по важным объектам (видео)

В сети уже распространяются кадры взрывов

Российские города, похоже, уже принимают новогодние поздравления, ведь в Ростове, Воронеже и Таганроге раздались взрывы. Предварительно известно, что якобы россияне отбивают атаку БПЛА.

Об этом пишут росСМИ. Также в сети уже появились кадры с камер наблюдения, на которых слышны взрывы.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, в Таганроге зафиксированы прилеты в районе военного аэропорта, расположенного вблизи поселков Новобессергеновка и Петрушино.

"По меньшей мере два попадания "на земле". Официальный Ростов растерялся в количестве "все сбили", однако местные сообщили о, по меньшей мере, пяти взрывах в Таганроге", — добавляет он.

В то же время, по словам Андрющенко, в Ростовской области зафиксированы взрывы и работа ПВО в Милеровском, где расположен еще один аэропорт, и в Тарасовском районах.

Также россияне объявили план "Ковёр", при котором закрывают воздушное пространство над городами и регионами, в Саранске, Пензе, Калуге и Саратове из-за угрозы удара дронов.

Более того, российское Минобороны уже отчиталось о якобы успешной работе ПВО.

"Силами ПВО сбиты 14 БПЛА, из них два над Белгородской областью, 4 над Воронежской, 5 над Ростовской, 2 над Тульской и один над территорией Орловской области", — написали в МО РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 31 декабря, была атакована российская нефтебаза в Ярцево.