У декількох містах РФ пролунали вибухи: могло прилетіти по важливих обʼєктах (відео)
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У мережі вже ширяться кадри вибухів
Російські міста, схоже, вже приймають новорічні вітання, адже у Ростові, Воронежі й Таганрозі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що нібито росіяни відбивають атаку БпЛА.
Про це пишуть росЗМІ. Також у мережі вже зʼявились кадри з камер спостереження, на яких чутно вибухи.
Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, у Таганрозі зафіксовано прильоти в районі військового аеропорту, який розташований поблизу селищ Новобезсергенівка та Петрушино.
"Щонайменше два влучання "на землі". Офіційний Ростов розгубився в кількості "все збили", проте місцеві повідомили про щонамйенше п’ять вибухів в Тагарогу", — додає він.
Водночас, за словами Андрющенко, у Ростовській області зафіксовані вибухи та робота ППО в Мілеровському, де розташований ще один аеропорт, та Тарасівському районах.
Також росіяни оголосили план "Килим", при якому закривають повітряний простір над містами та регіонами, у Саранську, Пензі, Калузі та Саратові через загрозу удару дронів.
Щобільше, російське Міноборони вже звітувало про нібито успішну роботу ППО.
"Силами ППО збито 14 БПЛА, з них два над Білгородською областю, 4 над Воронезькою, 5 над Ростовською, 2 над Тульською та один над територією Орловської області", — написали в МО РФ.
Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 31 грудня, було атаковано російську нафтобазу у Ярцевому.