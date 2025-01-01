У декількох містах РФ пролунали вибухи: могло прилетіти по важливих обʼєктах (відео)

У мережі вже ширяться кадри вибухів

Російські міста, схоже, вже приймають новорічні вітання, адже у Ростові, Воронежі й Таганрозі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що нібито росіяни відбивають атаку БпЛА.

Про це пишуть росЗМІ. Також у мережі вже зʼявились кадри з камер спостереження, на яких чутно вибухи.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, у Таганрозі зафіксовано прильоти в районі військового аеропорту, який розташований поблизу селищ Новобезсергенівка та Петрушино.

"Щонайменше два влучання "на землі". Офіційний Ростов розгубився в кількості "все збили", проте місцеві повідомили про щонамйенше п’ять вибухів в Тагарогу", — додає він.

Водночас, за словами Андрющенко, у Ростовській області зафіксовані вибухи та робота ППО в Мілеровському, де розташований ще один аеропорт, та Тарасівському районах.

Також росіяни оголосили план "Килим", при якому закривають повітряний простір над містами та регіонами, у Саранську, Пензі, Калузі та Саратові через загрозу удару дронів.

Щобільше, російське Міноборони вже звітувало про нібито успішну роботу ППО.

"Силами ППО збито 14 БПЛА, з них два над Білгородською областю, 4 над Воронезькою, 5 над Ростовською, 2 над Тульською та один над територією Орловської області", — написали в МО РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 31 грудня, було атаковано російську нафтобазу у Ярцевому.