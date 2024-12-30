У Курській області пролунали вибухи: російських військових могло поменшати (відео)

Відео вибухів облетіли мережу

У понеділок, 30 грудня, у російському місті Льгов Курської області лунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Чим саме вдарили — Коваленко не уточнив. Також він не уточнив характеру мети та розміру втрат, які, ймовірно, могли понести російські війська.

У мережі з’явились відео вибухів у Льгові. На одному з кадрів голос каже, що "нічого не видно, почалася пожежа, а хлопці опинилися в бункері".

Тим часом виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн звинуватив Україну в ударі по Льгову. За його словами, інформація про постраждалих та значні руйнування поки не надходила.

Наразі на місці працюють комунальні та аварійні служби, додав Хінштейн.

Місто Льгов Курської області розташоване за 63 кілометри від обласного центру та за 26 кілометрів від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Відстань від Льгова до російсько-українського кордону становить близько 60 км.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 25 грудня в Росії у місті Владикавказ (столиця Північної Осетії, РФ) пролунав вибух у торговому центрі "Аланія Молл".