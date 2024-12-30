В Курской области прозвучали взрывы: российских военных могло стать меньше (видео)
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Видео взрывов облетели сеть
В понедельник, 30 декабря, в российском городе Льгов Курской области звучали взрывы.
Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, состоялся удар по "скоплению российских военных".
Чем именно ударили — Коваленко не уточнил. Также он не уточнил характер цели и размер потерь, которые, вероятно, могли понести российские войска.
Также в сети появились видео взрывов во Льгове. На одном из кадров голос говорит, что "ничего не видно, начался пожар, а ребята все оказались в бункере".
Между тем исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил Украину в ударе по Льгову. По его словам, информация о пострадавших и значительных разрушениях пока не поступала.
Сейчас на месте работают коммунальные и аварийные службы, добавил Хинштейн.
Город Льгов Курской области расположен в 63 километрах от областного центра и в 26 километрах от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция. Расстояние от Льгова до российско-украинской границы составляет около 60 километров.
Ранее "Телеграф" писал о том, что 25 декабря в России в городе Владикавказ (столица Северной Осетии, РФ) прогремел взрыв в торговом центре "Алания Молл".