Под Ростовом взлетел на воздух один из крупнейших складов боеприпасов: появилось видео

Масштабный взрыв видели издалека

Специалисты СБУ успешно поразили один из крупнейших складов российских боеприпасов в Ростовской области. Дальнобойные дроны привели к масштабному взрыву на полигоне Кадамовский.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Отмечается, что оккупанты использовали этот склад для обеспечения боеприпасами группировки, которая участвует в боях на Краматорском направлении.

"СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, склад был полностью уничтожен, а в сети тем временем появились видео с места прилета. На них видно, что детонация боекомплекта привела к образованию огромного огненного шара. "Фейерверк" был заметен за многие километры.

Как сообщалось ранее, Ростовская область в последнее время активно подвергается атакам. Например, в ночь на 19 декабря в Ростовской области была в очередной раз повреждена Новошахтинская нефтебаза. А в ночь на 23 декабря был нанесён удар по аэродрому в Миллерово.