В Ростовской области опять гремят взрывы: россияне заговорили о "Нептунах" (видео)

Россияне заявили, что якобы сбили девять дронов

В российской Ростовской области с приходом ночи в небе вновь появились загадочные дроны. Сообщается, что возле города Миллерово, где расположен военный аэродром, слышали взрывы.

Об этом информируют местные telegram-каналы. Кроме того, в сети уже появились многочисленные видеозаписи с места происшествия.

Российское Минобороны отчиталось о том, что якобы было сбито девять дронов. Кроме того, сообщалось о запуске ракеты.

В свою очередь местные жители информировали, что на одной из улиц был замечен пожар после падения обломков. Кроме того, появилась информация о том, что было повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума из-за чего студентов начали эвакуировать из общежитий.

Также была объявлена угроза применения БПЛА для Таганрога, а местные власти заявили якобы о сбитии ракеты "Нептун" на подлетах к городу. Любопытно, что обычно российские источники все украинские ракеты называют либо ATACMS, либо Storm Shadow, а вот упоминания детища отечественного военпрома они делают очень неохотно.

При этом в Таганроге люди решили отпраздновать включение тревоги фейерверками.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 декабря в Ростовской области была в очередной раз повреждена Новошахтинская нефтебаза.