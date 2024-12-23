У Ростовській області знову гримлять вибухи: росіяни заговорили про "Нептуни" (відео)

Росіяни заявили, що нібито збили дев’ять дронів

У Ростовській області з приходом ночі в небі знову з’явилися загадкові дрони. Повідомляється, що біля міста Міллерове, де розташований військовий аеродром, чули вибухи.

Про це інформують місцеві телеграм-канали. Крім того, у мережі вже з’явилися численні відеозаписи з місця події.

Російське Міноборони відзвітувало про те, що нібито було збито дев’ять дронів. Крім того, повідомлялося про запуск ракети.

Своєю чергою місцеві жителі інформували, що на одній із вулиць була помічена пожежа після падіння уламків. Крім того, з’явилася інформація про те, що було пошкоджено будівлю Міллеровського козачого кадетського професійного технікуму, через що студентів почали евакуювати з гуртожитків.

Також було оголошено загрозу застосування БПЛА для Таганрога, а місцева влада заявила нібито про збиття ракети "Нептун" на підльотах до міста. Цікаво, що зазвичай російські джерела всі українські ракети називають або ATACMS, або Storm Shadow, а ось згадки дітища вітчизняного військпрому вони роблять дуже неохоче.

У Таганрозі люди ж вирішили відсвяткувати включення тривоги феєрверками.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 19 грудня в Ростовській області було в чергове пошкоджено Новошахтинську нафтобазу.