Ростовській області дісталося втретє за добу: горить НПЗ (відео)

Завод працював у половину потужності після попередніх обстрілів

Російській Ростовській області за минулу добу дістається вже втретє. Цього разу ушкодження отримала нафтобаза у Новошахтинську.

У мережі вже з’явилися численні відеозаписи. Імовірно, удар прийшовся по установці ЕЛОУ-АВТ-2,5, яку після прильоту охопило полум’я.

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, у прилеглому районі до вибухів було чути багато безпілотників. Офіційно росіяни інформацію не коментували.

Новошахтинський НПЗ до цього атакували три рази, з яких дві атаки відбулися у 2024 році. Цей удар буде четвертим.

Обережно, на відео є нецензурна лексика

За даними ЗМІ, на листопад 2024 року НПЗ працював на половину своїх потужностей.

ЕЛОУ-АВТ-2,5 – це встановлення первинної обробки нафти. ЕЛОУ є скороченням від "електрознесолююча установка", а АВТ — від "атмосферна та вакуумна трубчатка". Тобто станція здатна видаляти солі з нафти, розділяти її на бензин, гас та дизпаливо, а також переробляти мазут без термічного розкладання.

Цифра 2,5 тут позначає її проєктну потужність у мільйонах тонн нафти на рік.

Як повідомлялося раніше, у самому Ростові вранці теж лунали вибухи. Під удар міг потрапити завод, який займається модернізацією та ремонтом бронетехніки, яку використовує російська армія для війни проти України.