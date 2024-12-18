Росіяни запустили ракети по Кривому Рогу: у місті вибухи (оновлено)

Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі

Росіяни завдали удару по Кривому Розі. До вибухів було оголошено загрозу застосування ракетного озброєння з півдня.

Про це проінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Оголошення про загрозу надійшло о 23:01 та протягом наступних п’яти хвилин надійшло три повідомлення про швидкісні цілі у бік міста.

Про вибухи у місті повідомили місцеві telegram-канали, а також керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вибух. Ракетна атака. Повторні виходи. Бережіть себе", — коротко описав ситуацію Вілкул.

При цьому, за даними місцевих каналів, у місті було чути два вибухи, один з яких був дуже сильним.

UPD: Вілкул також повідомив, що у місті спостерігаються відключення світла, тим самим натякнувши, що без прильоту не обійшлося

На тлі цього в Україні було оголошено масштабну тривогу через застосування безпілотників з півночі та півдня. Загалом моніторингові ресурси повідомляють про близько 15 російських БПЛА у повітряному просторі країни, більшість із яких помічено в Сумській області.

Як повідомлялося раніше, увечері 17 грудня у Києві пролунав вибух в Оболонському районі, після чого у місцевих жителів почали спостерігатися перебої зі світлом.