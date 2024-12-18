Росіяни запустили ракети по Кривому Рогу: у місті вибухи (оновлено)
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Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі
Росіяни завдали удару по Кривому Розі. До вибухів було оголошено загрозу застосування ракетного озброєння з півдня.
Про це проінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Оголошення про загрозу надійшло о 23:01 та протягом наступних п’яти хвилин надійшло три повідомлення про швидкісні цілі у бік міста.
Про вибухи у місті повідомили місцеві telegram-канали, а також керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Вибух. Ракетна атака. Повторні виходи. Бережіть себе", — коротко описав ситуацію Вілкул.
При цьому, за даними місцевих каналів, у місті було чути два вибухи, один з яких був дуже сильним.
UPD: Вілкул також повідомив, що у місті спостерігаються відключення світла, тим самим натякнувши, що без прильоту не обійшлося
На тлі цього в Україні було оголошено масштабну тривогу через застосування безпілотників з півночі та півдня. Загалом моніторингові ресурси повідомляють про близько 15 російських БПЛА у повітряному просторі країни, більшість із яких помічено в Сумській області.
Як повідомлялося раніше, увечері 17 грудня у Києві пролунав вибух в Оболонському районі, після чого у місцевих жителів почали спостерігатися перебої зі світлом.