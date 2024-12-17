У Києві під час тривоги пролунав вибух: мешканці скаржаться на перебої зі світлом

Деякі канали повідомляють, що вибух був до тривоги

У Києві під час тривоги стався вибух. Місцеві жителі скаржаться на перебої зі світлом та водою.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Зазначається, що вибух стався в Оболонському районі.

Тривога у місті оголошувалась через загрозу застосування російських БПЛА, які зафіксовані у кількох областях на півдні, сході та в центрі України. У Києві вона була включена о 22:09, але відбій дали приблизно через 15 хвилин.

Одразу після цього в мережі з’явилися повідомлення про те, що в Оболонському районі пролунав сильний вибух, а в деяких жителів зникло світло та вода, інші поскаржилися на стрибки напруги. За деякою інформацією, вибух пролунав одразу перед оголошенням тривоги.

Офіційних коментарів щодо того, що сталося, поки що не надходило. Також незрозуміло, чи були пов’язані відключення з атакою дронів.

В інших областях країни тривога зберігається, а мешканців закликають перебувати у безпечних місцях.

Як повідомлялося раніше, вранці 17 грудня у Києві теж лунали вибухи. Уламки збитих дронів упали у чотирьох районах столиці.