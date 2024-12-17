В Киеве во время тревоги прозвучал взрыв: жители жалуются на перебои со светом

Некоторые каналы сообщают, что взрыв был до тревоги

В Киеве во время тревоги произошел взрыв. Местные жители жалуются на перебои со светом и водой.

Об этом сообщили местные telegram-каналы. Отмечается, что взрыв произошел в Оболонском районе.

Тревога в городе объявлялась из-за угрозы применения российских БПЛА, которые зафиксированы в нескольких областях на юге, востоке и в центре Украины. В Киеве она была включена в 22:09, но отбой дали спустя примерно 15 минут.

Сразу после этого в сети появились сообщения о том, что в Оболонском районе прозвучал сильный взрыв, а у некоторых жителей пропал свет и вода, а другие пожаловались на скачки напряжения. По некоторой информации, взрыв прозвучал сразу перед объявлением тревоги.

Официальных комментариев относительно произошедшего пока не поступало. Также непонятно, были ли связаны отключения с атакой дронов.

В других областях страны тревога сохраняется, а жителей призывают находиться в безопасных местах.

Как сообщалось ранее, утром 17 декабря в Киеве тоже звучали взрывы. Обломки сбитых дронов упали в четырех районах столицы.