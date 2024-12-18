Россияне запустили ракеты по Кривому Рогу: в городе взрывы (обновлено)

Воздушные силы сообщали о скоростных целях

Россияне нанесли удар по Кривому Рогу. До взрывов была объявлена угроза применения ракетного вооружения с юга.

Об этом проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Объявление об угрозе поступило в 23:01 и в течение следующих пяти минут поступило три сообщения о скоростных целях в сторону города.

О взрывах в городе сообщили местные telegram-каналы, а также руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Взрыв. Ракетная атака. Повторные выходы. Берегите себя", — кратко описал ситуацию Вилкул.

При этом по данным местных каналов, в городе было слышно два взрыва, один из которых был очень сильным.

UPD: Вилкул также сообщил, что в городе наблюдаются отключения света, тем самым намекнув, что без прилета не обошлось

На фоне этого в Украине была объявлена масштабная тревога из-за применения беспилотников с севера и юга. Всего мониторинговые ресурсы сообщают об около 15 российских БПЛА в воздушном пространстве страны, большая часть из которых замечены в Сумской области.

Как сообщалось ранее, вечером 17 декабря в Киеве прозвучал взрыв в Оболонском районе, после чего у местных жителей начали наблюдаться перебои со светом.