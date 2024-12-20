В Україні дали перший коментар про обстріл Рильська на Курщині

У ЦПД при РНБО стверджують, що приліт був по місцю дислокації російських військових

В Україні дали перший коментар щодо обстрілу міста Рильська в Курській області, внаслідок якого щонайменше 5 людей загинуло та 26 отримали поранення.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко опублікував фото вирви від прильоту біля палаючої будівлі.

"Рильськ, Курщина. Місце дислокації армії РФ", — написав Коваленко під фото.

Український громадський діяч Сергій Стерненко раніше повідомляв, що за попередніми даними влучення були по будинках, де дислокувалися російські військові.

Нагадаємо, росЗМІ, посилаючись на слова губернатора Олександра Хінштейна, звинувачують в ударі Збройних Сил України, які нібито застосували ракети MGM-140B ATACMS Block 1A з касетною бойовою частиною.

За словами губернатора, ракети частково зруйнували навчальні заклади, школи, кілька приватних будинків. На відео, що вже публікуються в мережі, видно наслідки вибухів. У багатьох будинках вилетіли вікна, скло, побило фасад будівель та покрівлю.

Російські паблики додають, що по Рильську завдали нібито понад 50 ударів.

Раніше "Телеграф" писав, що 18 грудня в Мурманській області Росії пролунали сильні вибухи неподалік головної військово-морської бази Північного флоту.