Це не завжди була Росія: частина Курської області раніше входила до складу України (карта)

Ці території відносять до етноісторичного краю Курщина

У вівторок, 6 серпня, у мережі почали з'являтися повідомлення про нібито захід українських військ на територію Курської області Росії. Зокрема, російські пабліки повідомляли про бойові дії в Суджанському районі.

З огляду на ці події "Телеграф" вирішив нагадати, що свого часу ця територія перебувала під владою Української Держави. А саме мова йде про 1918 рік.

Це було за часів Української Держави гетьмана Скоропадського. Навесні 1918 року південна та західна частини Курської губернії були зайняті німецькими та австро-угорськими військами та до початку 1919 року перебували у складі Української Держави.

Як зазначає у своїй роботі український історик Олена Бойко, порівняно з добою Центральної Ради на сході українська влада за гетьманату розповсюдилася на деякі нові території: Путивльський, Суджанський, Грайворонський, Рильський, Білгородський, Корочанський, Новооскольський повіти Курської губернії, Валуйський повіт Воронезької губернії. На цих землях була створена українська адміністрація.

Зелена лінія - українсько-російський кордон часів Української Держави. Біла - нинішній кордон. З атласу історії України для 10 класу

Також там була створена "нейтральна зона". Вона проходила через Рильськ, Коренево та Суджу. Після революції у Німеччині та остаточної поразки у війні німецько-австрійські війська були виведені з територій колишньої Російської імперії. Згодом після радянської окупації України частину цих територій включили до складу Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 серпня в Курській області під час атаки дронів пролунали потужні вибухи. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти. Місцеві кажуть, що вибухи також було чути у Глушково, Коренево, Льговському, Білівському, Курчатівському та Жовтневому районах.