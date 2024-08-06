Бойові дії в Курській області проходять у 58 км від АЕС: що про неї відомо та де вона знаходиться

Є дещо, що її поєднує з Чорнобильською атомною станцією

Зранку у вівторок, 6 серпня, з’явились численні повідомлення про прорив російського кордону у Курській області, що стривожило багатьох громадян, бо там знаходиться Курська АЕС. Українська сторона не підтверджує прориву, а російські пабліки пишуть про бої.

Нібито вони відбуваються у напрямку села Свєрдліково за 58 кілометрів від атомної станції. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. "Телеграф" зібрав інформацію, де знаходиться Курська АЕС та що про неї відомо.

Де знаходиться Курська АЕС та що про неї відомо

Об’єкт знаходиться у місті Курчатов, що у 40 км від обласного центру. Курська АЕС має такий самий план як і Чорнобильська, вибух на якій у 1986 році став трагедією для усього світу.

У "Вікіпедії" вказано, що атомна станція у Курчатові видає електроенергію по 9-х лініях електропередачі. Коли українська енергосистема була під’єднана до російської та білоруської, то електроенергія надходила у нашу країну по трьох лініях електропередачі.

Історія цієї АЕС почалась у 1966 році, коли було прийнято рішення її побудувати. Вже за 11 років повністю запустили перший енергоблок. Ще три реактори запустили до 1985 року.

П’ятий енергоблок недобудований. Його намагались добудувати декілька разів, проте проєкт постійно "згортали".

Цікаво, що у Росії хочуть закрити Курську АЕС. Її замінить Курська АЕС-2 у селі Макарівка.

У повідомленнях російських пабліків йдеться про бої у напрямку Свєрдліково. Це село знаходиться у 58 км по прямій від АЕС. До кордону з Україною від атомної станції близько 70 км.

Що відомо про події на українсько-російському кордоні читайте в матеріалі "Телеграфу" під назвою "ЗСУ прорвали кордон із РФ? Що зараз відбувається у Курській області, всі подробиці (карта та відео)".