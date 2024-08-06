Боевые действия в Курской области проходят в 58 км от АЭС: что о ней известно и где она находится

Есть кое-что, что объединяет ее с Чернобыльской атомной станцией

Утром во вторник, 6 августа, появились многочисленные сообщения о прорыве российской границы в Курской области, что встревожило многих граждан, потому что там находится Курская АЭС. Украинская сторона не подтверждает прорыв, а российские паблики пишут о боях.

Якобы они проходят в направлении села Свердликово в 58 километрах от атомной станции. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. "Телеграф" собрал информацию, где находится Курская АЭС и что о ней известно.

Где находится Курская АЭС и что о ней известно

Объект находится в городе Курчатов, что в 40 км от областного центра. Курская АЭС имеет такой же план, как и Чернобыльская, взрыв на которой в 1986 году стал трагедией для всего мира.

В "Википедии" указано, что атомная станция в Курчатове выдает электроэнергию по 9 линиям электропередачи. Когда украинская энергосистема была подключена к российской и белорусской, электроэнергия поступала в нашу страну по трем линиям электропередачи.

История этой АЭС началась в 1966 году, когда было принято решение ее построить. Уже через 11 лет полностью запустили первый энергоблок. Еще три реактора были запущены до 1985 года.

Пятый энергоблок недостроен. Его пытались достроить несколько раз, однако проект постоянно "сворачивали".

Интересно, что в России хотят закрыть Курскую АЭС. Ее заменит Курская АЭС-2 в селе Макаровка.

В сообщениях российских пабликов говорится о боях в направлении Свердликова. Эта деревня находится в 58 км по прямой от АЭС. До границы с Украиной от атомной станции около 70 км.

Что известно о событиях на украинско-российской границе читайте в материале "Телеграфа" под названием "ВСУ прорвали границу с РФ? Что сейчас происходит в Курской области, все подробности (карта и видео)".