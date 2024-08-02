Ночью жителей Курска разбудили взрывы: что известно об атаке (видео)

Россияне обвиняют Украину

В ночь на пятницу, 2 августа в российском Курске было громко. В городе прогремело несколько взрывов.

Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов ночью сообщал о ракетной опасности и об атаке БПЛА. Местные паблики сообщают, что над городом прогремело несколько взрывов.

Они публикуют видео с яркой вспышкой, за которой последовал громкий взрыв. Отмечается, что по предварительным данным, это — работа российской ПВО.

Местные жители публикуют видео с камер наблюдения. На них слышны звуки взрывов. На них отреагировали автомобили, у которых включилась сигнализация.

Минобороны России заявило, что минувшей ночью ПВО уничтожило два беспилотника над Курской областью. Еще четыре БПЛА якобы были перехвачены над территорией Краснодарского края. Ведомство обвиняет в атаке Украину.

Стоит отметить, что Курская область граничит с Украиной, и с ее территории обстреливают Сумщину. В эту приграничную область страны-агрессора тоже нередко прилетает — Курск был под огнем и в ночь на 30 июля.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 2 августа в оккупированном Севастополе, а также в Саках и Заозерном прогремели взрывы. Крым был под массированной атакой, по предварительным данным, атакован был судоремонтный завод Черноморского флота. По данным оккупационных "властей", части сбитых ракет упали в нескольких местах города. Одна из них — на крышу девятиэтажки.