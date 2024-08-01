В Зеленского прокомментировали использование Россией новых дронов "Гербера"

Этот БПЛА может использоваться для радиоэлектронной разведки, быть дроном-камикадзе или ложной целью ПВО

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил использование Россией новых дронов для ударов по Украине, которые могли использовать во время воздушной атаки 31 июля. Он говорит, что это говорит об удешевлении технологий производства и сложностях для российского военно-промышленного комплекса из-за санкций и ограничений.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

"Использование новых дронов россиянами в налетах на нашу страну говорит о нескольких вещах. Во-первых, кустарный сборник свидетельствует об удешевлении технологий производства в этой войне, но также о сложности для российского ВПК выходить на массовость сборника других образцов из-за санкций и ограничений. Россия зависима от стран, помогающих обходить санкции и получать компоненты для производства оружия. Если больше "прикрутить", а также выбить российские предприятия ВПК, режим не сможет продолжать интенсивный террор", — отметил он.

Глава ОП также подчеркнул, что технологии войны постоянно развиваются, что также приводит к устареванию отдельных образцов вооружений, которые становятся менее эффективными против новых типов оружия и принципов ведения войны.

"Соответственно, демократический мир не имеет права проиграть технологическую гонку автократиям. И здесь важно работать не только путем ограничений, но и развитием собственных вооружений, в частности наращиванием темпов производства оружия, учитывая, что автократии делают ставку на массовость", — отметил он.

Ермак добавил, что Украина заинтересована в производстве оружия. Это необходимо для того, чтобы защищать себя и принципы демократии.

Добавим, что глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в своем Telegram-канале отметил по поводу новых дронов "Гербера", которые россияне начали использовать вместе с "Шахедами", что там "присутствует фанера, взрывчатка, модуль приема спутникового сигнала "Комета", это более дешевая альтернатива "шахеда" от россиян.

Дрон "Гербера" — что известно

Этот БПЛА, корпус которого сделан из пенопласта, россияне только недавно начали применять против Украины. Российское подразделение "Сталинские соколы" в воскресенье, 28 июля, опубликовало видео, на котором представил беспилотник "Гербера", разработанный ОКБ им. Гастелло. Заявлено, что БПЛА может использоваться для радиоэлектронной разведки, быть дроном-камикадзе или ложной целью ПВО.

Судя по кадрам видео, на "Гербери" в ударной версии для наведения на цель, осуществляемую оператором вручную, используется телевизионная камера, очень похожая на установленную на FPV-дронах. Точность наводки зависит от мастерства оператора, поскольку даже на пропагандистском видеоролике можно увидеть, что дрон не попал непосредственно в цель, а взорвался рядом.

По идее дальность полета беспилотника с боевой частью относительно невелика, что ограничивается дальностью прямой радиосвязи. Однако для наведения Герберы также может использоваться другой дрон с ретранслятором. По такому же методу россияне применяют барражирующую взрывчатку "Ланцет".

Пока точная дальность полета российского БПЛА "Гербера" и вес боевой нагрузки неизвестны, но то, что он долетел до Киевской области, свидетельствует о возможности преодолевать не менее нескольких сотен километров.

Ранее "Телеграф" писал, что при атаке на Киев ударный дрон-камикадзе "Герань-2" армии РФ ударил по дому российского оппозиционера Ильи Пономарева. Он получил многочисленные осколочные ранения.