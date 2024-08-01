У Зеленського прокоментували використання Росією нових дронів "Гербера": що про них відомо

Цей БПЛА може використовуватися для радіоелектронної розвідки, бути дроном-камікадзе або хибною метою ППО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив використання Росією нових дронів для ударів по Україні, які могли використати під час повітряної атаки 31 липня. За його словами, це говорить про здешевлення технологій виробництва і складнощі для російського військово-промислового комплексу через санкції та обмеження.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Використання нових дронів росіянами у нальотах на нашу країну говорить про декілька речей. По-перше, кустарна збірка свідчить про здешевлення технологій виробництва у цій війні, але також про складність для російського ВПК виходити на масовість збірки інших зразків через санкції та обмеження. Росія залежна від країн, які допомагають обходити санкції та отримувати компоненти для виробництва зброї. Якщо більше "прикрутити", а також вибити російські підприємства ВПК, режим не зможе продовжувати інтенсивний терор", — зазначив він.

Глава Оп також наголосив, що технології війни постійно розвиваються, це також призводить до застарівання окремих зразків озброєнь, що стають менш ефективними проти нових типів зброї та принципів ведення війни.

"Відповідно, демократичний світ не має права програти технологічну гонку автократіям. І тут важливо працювати не тільки шляхом обмежень, але й розвитком власних озброєнь, зокрема, нарощуванням темпів виробництва зброї, враховуючи, що автократії роблять ставку на масовість", — зауважив він.

Єрмак додав, що Україна зацікавлена у виробництві зброї. Це потрібно для того, щоб захищати себе і принципи демократії.

Додамо, що голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив щодо нових дронів "Гербера", які росіяни почали використовувати разом з "Шахедами", що там "присутня фанера, вибухівка, модуль приймання супутникового сигналу "Комета", це дешевша альтернатива "шахеда" від росіян. Коваленко наголосив, що дронів ставатиме більше різних, у України також.

Дрон "Гербера" — що відомо

Цей БПЛА, корпус якого зроблений із пінопласту, росіяни лише недавно почали застосовувати проти України. Російський підрозділ "Сталінські соколи" у неділю, 28 липня, опублікував відео, на якому презентував безпілотник "Гербера", розроблений ОКБ ім. Гастелло. Заявлено, що цей БПЛА може використовуватися для радіоелектронної розвідки, бути дроном-камікадзе або хибною метою ППО.

Судячи з кадрів відео, на "Гербері" в ударній версії для наведення на ціль, що здійснюється оператором вручну, використовується телевізійна камера, дуже схожа на встановлену на FPV-дронах. Точність наведення залежить від майстерності оператора, оскільки навіть на пропагандистському відеоролику можна побачити, що дрон не потрапив безпосередньо у ціль, а вибухнув поряд.

За ідеєю, дальність польоту безпілотника з бойовою частиною відносно невелика, що обмежується дальністю прямого радіозв'язку. Однак для наведення Гербери також може використовуватися інший дрон з ретранслятором. За таким же методом росіяни застосовують вибухівку, що барражує, "Ланцет".

Поки що точна дальність польоту російського БПЛА "Гербера" та вага бойового навантаження невідомі, але те, що він долетів до Київської області, свідчить про можливість долати не менше кількох сотень кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що при атаці на Київ ударний дрон-камікадзе "Герань-2" армії РФ вдарив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Він отримав численні осколкові поранення.