Росія вдарила по ринку в Херсоні: подробиці та відео руйнівної атаки

Обстріл стався з самого ранку

Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Цього разу ціллю для себе терористи обрали абсолютно мирний об’єкт, де зазвичай збираються сотні громадян — ринок

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, обстріл стався з самого ранку 16 липня. Внаслідок ворожого вогню було пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Також Прокудін опублікував відео з місця подій. На них можна побачити весь масштаб руйнувань. Від деяких павільйонів практично нічого не лишилося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останніми днями росіяни обстрілюють Харків з використанням напівтонних авіабомб ФАБ-500 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК), завдяки якому дальність їх ураження сягає 85 кілометрів. Харків знаходиться за 28 кілометрів від кордону Росії, а тому дальності запуску вже вистачає, щоб бомби долетіли до міста.