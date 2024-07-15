Цим росіяни Харків ще не обстрілювали: нова загроза нависла над містом-мільйонником

Теоретично важкі російські бомби вже можуть долетіти до передмість Харкова

Останніми днями росіяни обстрілюють Харків із використанням півтонних авіабомб ФАБ-500 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК), завдяки якому дальність їх ураження сягає 85 кілометрів. Однак є ймовірність того, що незабаром вони зможуть використати проти міста авіабомби вагою тонну і навіть півтори тонни.

Про це розповів керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков в інтерв’ю виданню Думка. Він наголосив, що важкі авіабомби вже застосовувалися в області.

Перший випадок застосування півторатонної ФАБ-1500 було зафіксовано 5 травня 2024 року у місті Куп’янськ. Тоді, завдяки УМПК, бомба змогла пролетіти 40 кілометрів і впала в районі житлової забудови.

"Вони тестують, вони пробують. Ми очікуємо, що, на жаль, вони намагатимуться запустити ФАБ-1500 з УМПК. Проте, за нашими прогнозами, до міста вона навряд чи зараз долетить, але в передмістя, на околицях міста, можливо" — сказав Фільчаков.

Він наголосив, що Харків знаходиться за 28 кілометрів від кордону Росії, а тому дальності запуску вже вистачає, щоб бомби долетіли до міста. Втім, чиновник додав, що запуски здійснюють з відстані 20-40 кілометрів від кордону, щоб не наражати літаки на ризик потрапити в зону дії ППО.

І хоча зараз обласний центр перебуває у відносній безпеці, проте це не означає, що так завжди буде.

"Ми теж раніше не могли подумати про те, що ФАБ-500 може пролетіти 85 км. Вони доопрацювали кріплення та змінили тактику пусків. Зараз літак піднімається на висоту близько 12 км і скидає ці авіаційні бомби", — зазначив Фільчаков.

Російська бомба із модулем планування

Як повідомлялося раніше, росіяни похвалилися запусками тритонної авіабомби ФАБ-3000 з УМПК. Своєю чергою, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна могла врятувати безліч життів, якби могла бити по російській території західною зброєю.