Суперзброя чи звичайна страшилка? Експерти оцінили реальність загрози для ЗСУ російських бомб ФАБ-3000

Літак Ту-22М3 може підняти від 4 до 8 ФАБ-3000

У Росії відновили та планують наростити виробництво найпотужніших серійних авіаційних бомб ФАБ-3000 вагою близько трьох тонн, з яких приблизно 1400 кг припадають на вибухову речовину. Хоча авіабомба і є дуже старою — її виробництво почалося ще 1946 року — вона має потужний руйнівний ефект.

"Телеграф" поцікавився в експертів, чим ЗСУ загрожує поява нової зброї росіян, і як із нею можна боротися. На думку співрозмовників, реальність небезпеки для Сил оборони України залежатиме від одного важливого чинника.

Так, аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков підкреслив, що все залежить від того, чи вдасться зробити ФАБ-3000 коригованою або вона залишиться бомбою вільного падіння.

Відповідь на це питання означає дальність, на яку може наближатися російський літак-носій ФАБ-3000 до передової та відстань, на якій можуть працювати українські системи ППО.

Так, за словами військового історика та експерта Андрія Харука, він не виключає можливості того, що росіянам вдасться зробити ФАБ-3000 коригованими, оснастивши їх УМПК (універсальний модуль планування та корекції). Але тут постає питання носія для ФАБ-3000, яким офіційно у РФ є літак одного типу — далекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Як стверджував у серпні 2023 року голова ГУР МО України Кирило Буданов, справних Ту-22М3, здатних виконувати бойові завдання РФ, залишалося 27 одиниць.

Кожен з цих літаків може нести бомби вагою до 12 тонн за нормального навантаження і до 24 тонн — за максимального. Тобто теоретично Ту-22М3 може підняти від 4 до 8 ФАБ-3000, але на практиці цей показник таки буде меншим.

Разом з тим, важкий і не надто маневрений Ту-22М3, який використовується в основному для здійснення пусків авіаційних ракет, навряд чи здатний ухилитися від зенітних ракет.

Установка УПМК може зробити використання ФАБ-3000 безпечнішим, оскільки скидання авіабомб може здійснюватися за десятки кілометрів від передової. Втім, і в подібному випадку Повітряні сили України можуть використовувати тактику ракетних засідок, що призводило до знищення літаків, які бомбардували позиції ЗСУ здавалося б з "безпечної" дистанції.

До того ж на озброєнні України є ЗРК, здатні знищувати ворожі літаки на відстані понад 200 км, що підтвердилося знищенням російського літака А-50.

Разом з тим, як стверджують деякі російські пропагандисти, теоретично ФАБ-3000 можна поставити на сучасніший Су-34. Останній здатен нести до 3 ФАБ-1500 або бетонобійну бомбу ФАБ-2700 (вага 2700 кг), або підвісний паливний бак ПТБ-3000 (реально важить менш ніж 3 тонн). Проте достеменно невідомо, чи піднімуть вони потужну тритонну авіабомбу.

Тим часом окупанти активно використовують Ту-22М3 для масштабних ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.