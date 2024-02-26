Секрет збиття А-50: схоже, Україна дійсно реанімувала старі ракети – Forbes

Офіційно Україна зняла з експлуатації свої С-200 ще у 2013 році

Україна, схоже за все, дійсно змогла створити диво, модернізувавши дуже старі ракети 5В28, які призначені для стрільби з комплексів С-200. Це дало їй можливість діставати російські літаки на таких відстанях, де їм не загрожує навіть американський ЗРК Patriot.

Про це пише видання Forbes із посиланням на думку експертів. Експерти вважають, що Україна використовує саме С-200; ця думка окріпла після того, як було збито вже другий російський А-50.

Попри те, що комплекс С-200 вважається застарілим – його прийняли на озброєння у 1967 році – це єдина українська система, яка здатна вражати літаки на відстані як мінімум 250 кілометрів. Україна застосовувала перероблені С-200 для ударів по землі, як росіяни роблять з ракетами до С-300 та С-400. Проте повітряні цілі такими ракетами ще не збивали.

Завданням С-200 було перехоплення великих американських стратегічних бомбардувальників на великій висоті та відстані. Семитонна ракета 5В28 може летіти на відстань до 300 км (С-200 "Дубна") та на висоту до 40 кілометрів. Вона несе 200-кілограмову боєголовку, яка знищить будь-який літак – якщо влучить.

Офіційно Україна зняла з експлуатації свої С-200 ще у 2013 році, відправивши пускові та ракети до них на склад. Проте ще до початку вторгнення російських терористів український уряд розглядав варіанти відновлення та модернізації С-200. Судячи з точності, яку продемонстрували ракети під час наземних ударів – модернізація все ж відбулася.

"Тепер питання на мільярд доларів: скільки 5В28 залишилося в України? Військово-повітряні сили України могли володіти сотнями — навіть тисячами — ракет, коли зняли С-200 приблизно у 2013 році. Але великі, наповнені хімікатами ракети не існують вічно. Тому, можливо, українці отримали свіжі партії 5В28 від своїх союзників, які досі експлуатують С-200. Поляки, можливо. Або навіть болгари", – резюмує видання.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря. Загалом за лютий було збито сім російських літаків.