Доведеться припиняти чергування: Буданов розкрив цікаву деталь після збиття другого літака А-50

РФ малює втратити свою важливу можливість

Після успішного знищення російського літака А-50 в акваторії Азовського моря 23 лютого, РФ залишилося всього шість літаків радіолокаційного виявлення. Якщо вони втратять ще один, то за цим будуть серйозні наслідки.

Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов перед виступом на форумі "Україна. Рік 2024". За його словами, втративши ще хоча б один літак РФ, не зможе вести цілодобове спостереження через брак техніки.

"Ще один А-50 "впаде", і цілодобове чергування доведеться припиняти", — сказав він.

Також Кирило Буданов наголосив, що українські спецслужби ніяк не приурочували цю подію до якоїсь певної дати.

Інші заяви Кирила Буданова, які він зробив на форумі, щодо планів ГУР на 2024 рік та ударів по РФ, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Про збитий А-50, плани на рік та інше: Буданов дав ексклюзивні коментарі журналістам перед форумом "Україна. Рік 2024" .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 лютого стало відомо, що над Азовським морем було збито ворожий літак А-50 вартістю 350 млн доларів. За словами очевидців, пролунав сильний вибух, а після цього літак спалахнув. На місці його падіння утворилася сильна пожежа.

За даними джерел "Телеграфа", збитий літак упав між Єйськом і Краснодаром. Під час повітряних тривог його використовують як коригувальник вогню.

Через деякий час у ГУР підтвердили знищення літака супротивника. У відомстві наголосили, що це потужний удар по потенціалу та можливостям Росії.

До речі, у січні над Азовським морем також було збито літак А-50. Тоді також було знищено й Іл-22. Ці літаки є справжніми радами, обладнані станцією радіолокації, що дозволяє бачити зверху абсолютно все.