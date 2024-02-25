Розслаблятися рано: чи вплине знищення А-50У на кількість ракетних обстрілів

Поразка такого дорогого та важливого об’єкта сама по собі є великим успіхом

У п'ятницю, 23 лютого 2024 року, збили літак А-50У, який ще називають "очима Росії", але це не вплине на кількість ракетних обстрілів. Це велика втрата для ворога, та країна-агресорка має достатньо ресурсів, щоб продовжити атаки з повітря.

Після втрати другого за останній час літака далекого радіолокаційного виявлення та наведення (ДРЛО) росіянам тепер буде складніше виявляти повітряні цілі та станції радіолокації (РЛС) України. Тому втрата А-50У знизить можливості ворога, про що речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

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Як вплине знищення А-50У на кількість ракетних обстрілів

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спеціальна техніка, нищиться льотний склад. Відповідно весь екіпаж загинув. Тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", ― сказав Ігнат.

Попри серйозну втрату ворога, розслаблятися рано. Це ніяк не завадить Росії далі атакувати територію України ракетами. Країні-агресорці доведеться внести деякі корективи. Але у ворога все ще є літаки ДРЛО, які вони використовуватимуть, але обережніше. Через це можливості ворога будуть більш обмеженими.

"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося, не будуть ближче підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє навіть той літак дального радіолокаційного виявлення. А це що говорить? Це зменшує їхні спроможності в проведенні радіолокаційної розвідки на території України, виявлення повітряних цілей на території нашої держави в повітряному просторі, а також виявлення наших радіолокаційних систем", — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що літак А-50У збили увечері 23 лютого. На борту було 10 військових, весь екіпаж загинув. У момент аварії в літаку перебували 5 майорів, 3 капітана, прапорщик та лейтенант.

Знищення рідкісного ворожого літака було операцією Повітряних сил України та Головного управління розвідки (ГУР). Втрату А-50У підтвердили в Росії, про що стало відомо з перехоплення неофіційної розмови російських пілотів.

Користувачі Мережі традиційно приготували купу мемов про знищення літака. Поки українці сміялися, росіяни скаржилися на військове керівництво.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з чого могли збити літак А-50У. Проаналізовано три основні "кандидати".