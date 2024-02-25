"Намагалися знищити нашу ППО": у ЗСУ розповіли деталі нічної ракетно-дронової атаки Росії

Хвилі дронів мали розгалуження і за напрямом, і за часом

У ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки російських військ на Україну. За їхніми даними, вона проходила в дві хвилі.

Про це повідомила начальник координаційного прес-центру "Сил оборони півдня" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона пояснила, що на початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з Чорного моря знищити нашу ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів.

У ніч на 25 лютого вони мали розгалуження і за напрямом, і за часом. Спочатку атака проходила у напрямку Миколаївської області, наступна атака була спрямована на центральні регіони з переходом на східні.

Втім, і першу, і другу хвилі сили протиповітряної оборони Півдня відпрацювали результативно. Керівник прес-центру ОК "Південь" розповіла про успіхи у цифрах

1 дрон був знищений над Херсонською областю;

2 дрони — над Кіровоградською;

3 дрони – над Миколаївською.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 лютого окупанти били по Україні ракетами та дронами. В результаті в ряді областей пролунали вибухи.