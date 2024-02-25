Ранкова атака "шахедами" по Україні: де були вибухи та що відомо

Під час атаки ворог застосував 18 ударних дронів

Рано-вранці 25 лютого російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій пролунали вибухи, а на Київщині працювала ППО.

О 05:40 група ворожих "шахедів" була зафіксована на Київщині, в районі Канівського водосховища. Потім дрони були помічені на Полтавщині, поблизу кордонів Київської та Черкаської областей. Про це повідомили у Повітряних силах України.

У Київській обласній військовій адміністрації у свою чергу зазначили, що в регіоні працюють сили ППО. О 07:06 було оголошено відбій повітряної тривоги, але вже о 07:12 її знову оголосили. Тривога тривала до 07:31, без атак на область та вибухів.

О 05:07 на Хмельниччині пролунали звуки вибухів. Про це повідомили журналісти "Суспільного". Цю інформацію підтвердив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Ворог знову завдав удару по Хмельниччині. У Хмельницькому районі було чути вибухи. Прохання до всіх зберігати інформаційну тишу, поки працюють усі відповідні служби. Деталі згодом", — писав він.

За даними Повітряних сил України, під час атаки було знищено 16 ударних БПЛА. Усього противник задіяв 18 ударними БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ — Росії, мис Чауда — Крим).

"Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 лютого окупанти били по Україні ракетами та дронами. В результаті в ряді областей пролунали вибухи.