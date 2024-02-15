Масований ракетний удар: у Львові та області прогриміли вибухи (оновлено)
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Є влучання по місту
Вранці, 15 лютого, в Україні оголошену повітряну тривогу. У Львові пролунав вибух.
Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"У Львові чутно звуки вибухів. Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі", — йдеться в повідомленні.
6:59 Садовий пише, що є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.
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