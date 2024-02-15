Російські окупанти вчергове запустили по Україні ракети: що відомо (оновлюється)

Пуски ракет фіксувалися з кораблів та літаків Ту-95МС

Російські терористи запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також недобитки зі складу Чорноморського флоту РФ випустили кілька ракет "Калібр".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторинг.

"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – сказано у повідомленні ПС.

05:40 Крилаті ракети Х-101/555 летять на Київ. Залишки "Калібрів" з Черкаської області також розвернулися на столицю.

05:35 Перша група російських крилатих ракет вже на Сумщині.

05:30 Тактична авіація терористів активна на північному сході та в Азовському морі. Попередньо, два Су-34 та один Су-35.

05:25 Ракети змінили курс, рухаються на Умань.

05:20 Частину "Калібрів" збили, залишки ракет блукають Кіровоградщиною.

05:10 Моніторингові канали повідомили про щонайменше два "Калібри", які терористи запустили через тимчасово окуповану територію Запорізької області. З метою ускладнити перехоплення курс ракет проклали над Запорізькою АЕС. Ракетну загрозу наразі оголосили для Дніпропетровської області, ракети також загрожують Кіровоградщині.

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