У Києві прозвучала низка потужних вибухів: перші подробиці (оновлюється)
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Жителям і гостям столиці рекомендують знаходитися у безпечних місцях
У четвер, 15 лютого, Київ та область розбудили сигнали повітряної небезпеки, що сигналізували про чергову масовану ракетну атаку терористів. Близько шостої ранку у деяких районах столиці прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на власного кореспондента. Також дані про гучні звуки підтверджуються низкою місцевих Telegram-каналів.
За попередніми даними, гучні звуки — це робота наших засобів протиповітряної оборони.
6:00 У Київській військовій адміністрації підтвердили роботу ППО.
"У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.
6:14 В області пролунав вибух. А за інформацією мера Києва в столиці працює ППО.
6:18 У Повітряних Силах України повідомляють про небезпеку для Києва
"Київ ракети у вашому напрямку з Чернігівщини", — пишуть в ПС.
6:24 Моніторинги повідомляють про фальш ціль.
6:57 Повітряний простір Києва та області — чистий, але досі працюють сили ППО у західних регіонах країни.
7:07 Начальник Київської міської воєнної адміністрації відзвітував про роботу ППО у столиці та області. За його словами, усі ворожі ракети, які летіли на столицю, були знищені.
"Черговий ракетний удар по Україні. Удар — комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", — пише він.
За оперативною інформацією — в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.
Дані оновлюються